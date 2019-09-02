Для школьников и студентов Тернополя устроили "научный" праздник и пенную вечеринку

Педагоги пытались показать школьников, что наука - это интересно и весело

Педагоги Тернополя на День знаний решили показать своим ученикам, что наука – это весело и интересно, и вместо традиционной линейки устроили познавательные развлечения в парке.

Организаторы установили более сотни палаток, и каждой школе, училищу или университету предоставили свою улицу.

Те, кто интересуется химией, могли провести различные опыты, для любителей математики организовали доказательство теоремы Пифагора неожиданным способом. Тут же проводились мастер-классы и спортивные соревнования.

Однако самой веселой частью Дня Знаний стала пенная вечеринка возле фонтана. Такой праздничный формат, говорят организаторы праздника, должен привлечь детей к учебе.

"У нас есть улица экономическая, педагогическая, техническая улица. Медицинская улица, конечно же, важна. Отдельно улица есть школьная. Однако, кроме образовательной локации, которая 93 палатки охватывает, есть еще большая культурная зона, спортивная зона", – рассказала организатор праздника Инна Билинская.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как президент Владимир Зеленский отменил указ об обязательной школьной форме. Таким образом, теперь школьные администрации не смогут навязывать ученикам и их родителям в обязательном порядке посещать занятия в школьной форме.

Кроме этого, ранее мы писали, что бывший министр образования и науки Лилия Гриневич объяснила, почему нельзя резко сокращать количество школ. Она считает, что резкое закрытие учебных заведений может помешать или даже сорвать реформу образования.

Вдобавок сообщалось, что по словам Владимира Гройсмана, в новую украинскую школу уже вложили почти семь миллиардов гривен. Также Гройсман рассказал о новом меню в школьных столовых.

"Сегодня увидел меню "Нового школьного питания". Просто, питательно, а главное – вкусно. По этим рецептам кормят учеников более 1000 украинских школ", – написал Гройсман.

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