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Популярный украинский курорт закрывается на карантин из коронавируса

25 марта, 09:55

Тина Наринецкая

С 25 марта на курорте уже не принимают туристов

Из-за распространения в Украине коронавирусной инфекции COVID-19 на карантин закрывают популярный горнолыжный курорт "Буковель". Об этом сообщили на странице комплекса в Facebook.

"Друзья, у нас для вас важная информация. Начиная со среды, 25.03.2020, мы останавливаем работу подъемников и досрочно заканчиваем зимний сезон 2019-2020", - говорится в сообщении.

Карантин будет распространяться на все услуги на всей территории комплекса и туристов принимать в нем не будут. Также будут закрыты все сервисы.

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"В отношении тех людей, которые забронировали проживание в отелях "Буковель" на ближайший период, то им не стоит волноваться. Всем нашим гостям, которые через данные обстоятельства не смогут воспользоваться забронированными услугами, просим писать обращения на почту web@bukovel.com для положительного решения данного вопроса", – отметили в ТК.

Напомним, сегодня, 25 марта, в Тернополе умер инфицированный коронавирусом мужчина.

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"В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной с COVID-19. Это житель села Ковалевка Монастырисского района", – рассказали в Тернопольском штабе по борьбе с коронавирусом.

Отметим, что это – уже четвертая смерть от инфекции в Украине.

Также сообщалось, что в Украину прибыл самолет ВСУ с тестами и масками из Китая:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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