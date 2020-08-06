Порно-шантаж на Закарпатье: копы задержали вымогателей (фото и видео)

В Закарпатской области, где ранее парочка решила заняться сексом прямо посреди улицы, полицейские задержали группу вымогателей, которые шантажировали своих жертв пикантными видео с их участием.

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Об этом сообщается на официальном сайте областного управления Нацполиции.

Как стало известно, оперативники получили информацию о том, что в Ужгороде действует группа шантажистов, которые вымогают деньги у местных жителей. Оказалось, что схему незаконного заработка организовали трое жителей Львовской области, а главным действующим лицом была 29-летняя женщина.

"По определенному плану женщина знакомилась с мужчинами, соблазняла их, а когда дело доходило до интима, в разгар процесса в помещение врывались подельники девушки и начинали снимать все на камеру. После этого мужчина, которого поймали с поличным, получал предложение откупиться", - говорится в сообщении.

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В случае отказа от "компромиссного" решения проблемы, злоумышленники угрожали распространять видео среди родственников жертвы, или выложить их для всеобщего доступа в социальные сети.

Обычно потерпевшему в качестве откупа предлагали выплатить две тысячи долларов.

Полицейские разработали операцию для задержания преступников и прекратили их преступную деятельность. Им инкриминируют обвинения по статье о "вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц", которая грозит лишением свободы на срок до семи лет.

На Закарпатье задержали вымогателей-шантажистов Видео: Нацполиция

Напомним, ранее мы писали, как Кременчуге Полтавской области полицейские остановили водителя в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина закрылся в авто и занялся сексом с пассажиркой. На кадрах ролика видно, что водитель не реагировал на присутствие полиции.

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Кроме того, "Сегодня" рассказывали, как очевидец снял на видео секс в автомобиле ООН. Организация Объединенных Наций в свою очередь заявила, что она "шокирована и глубоко обеспокоена" кадрами.

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