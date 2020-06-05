После дождика в четверг: Мукачево затопило из-за мощного ливня (видео)

В Закарпатской области мощный ливень в Мукачево за несколько минут превратил улицы города в настоящие реки.
По данным синоптиков, за время дождя, который шел несколько минут вечером 4 июня, выпала месячная норма осадков – 54 мм.
В результате стихии дороги города были полностью покрыты водой, а местные жители заговорили о "канализации на обсервации".
Между тем, во время ливня затопило и один из подъездов многоэтажки.
Также стоит отметить, что в сети появилось несколько роликов, снятых местными жителями, которые запечатлели последствия удара стихии.
Напомним, что накануне в Днепре выпал крупный град и прошел сильный дождь – в первые минуты непогоды градины достигали размера перепелиного яйца.
Также мы сообщали о том, к чему привел сильный дождь в Одессе – там также были затоплены несколько улиц, остановились троллейбусы и трамваи, а копам пришлось перекрывать движение.
Кроме того, в одном из сел Закарпатской области прошел сильный град, который устлал землю слоем льдинок и побил урожай на огородах.
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