После теракта в Луцке полиция усиливает проверки в девяти регионах: названы области

Для обеспечения безопасности украинцев руководство Национальной полиции Украины приняло решение после теракта в Луцке об усилении мер по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории:

Винницкой,

Житомирской,

Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Львовской,

Ровенской,

Тернопольской,

Хмельницкой

Черновицкой областей.

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Об этом сообщает сайт Нацполиции.

Мероприятия осуществляются с целью своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, не допустить дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предупреждению террористических проявлений.

Для этого в центральных частях областных центров и в общественных местах, где может находиться значительное количество граждан указанных регионов, обеспечено несение службы полицейскими нарядами. В их состав также вошли военнослужащие Национальной гвардии Украины.

"Правоохранители патрулируют улицы населенных пунктов, территорию автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областных центров выставлены мобильные посты", – говорится в сообщении.

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Полицейские осуществляют такие превентивные меры, как проверка документов у подозрительных лиц и проведение поверхностного осмотра, проверка с целью выявления взрывных устройств тех транспортных средств, которые по внешним признакам не используются владельцами длительное время.

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Также особое внимание правоохранители обращают на подозрительные вещи и предметы (пакеты, коробки, ящики), в которых могут быть помещены взрывоопасные материалы и взрывные устройства. Кроме того, полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на автодорогах.

"Полицейские призывают граждан с пониманием относиться к указанным превентивным мерам", – резюмируют силовики.

Напомним, что ранее мужчина захватил заложников в центре Луцка. Он требовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они – террористы в законе.

Вечером 21 июля в Луцке в ходе совместной операции МВД и СБУ правоохранителям удалось обезвредить Максима Кривоша, который целый день удерживал заложников в автобусе, и освободить людей.

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Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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