После удара стихии на западе Украины остаются подтоплены пять населенных пунктов

Спасатели рассказали о масштабах наводнения и оценили ущерб

В западных областях Украины после масштабного наводнения по состоянию на утро 6 июля остаются подтопленными пять населенных пунктов.

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Об этом сообщили на официальном сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, рассказав о масштабах ущерба, который нанесла стихия.

"По состоянию на 7:00 6 июля на территории западных областей остаются подтопленными: 5 (было 349) населенных пунктов в Черновицкой области; 14 (было 7 тыс. 225) подвалов (Ивано-Франковская (11), Тернопольская (3); 47 (было 22 тыс. 182) приусадебных участков (Черновицкая (38), Тернопольская (7), Ивано-Франковская (2))", – заявили в Службе.

Кроме того, наводнением разрушено 202,5 км автомобильных дорог (было 280 км) – в Ивано-Франковской (201 км), Черновицкой (1,4) и Львовской (0,08) областях, а также 95 мостов – в Ивано-Франковской (93), во Львовской и Черновицкой – по одному.

Водой и сдвигами грунта повреждены 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях.

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С начала наводнения бойцы ГСЧС спасли 478 человек, эвакуировали 721, было отселено 1324 человека и перевезено через подтопленные участки дорог 2 565 человек.

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"Июньский паводок на западе Украины превысил по масштабам наводнение 2008 года, которое считалось самым мощным за полвека. На пике паводка 28 июля 2008 года было подтоплено более 40 тысяч домов и 33 тысячи га сельхозугодий, повреждены сотни мостов, размыто 680 км дорог", - напомнили спасатели.

Ранее мы сообщали, что Израиль выделил 500 тысяч гривен на помощь Украине с ликвидацией паводков в западных областях.

Кроме того, с последствиями наводнения на западе Украины поможет справиться и Европейский Союз – Брюссель активировал Механизм гражданской защиты.

Как паводки на западе размыли дорогу – смотрите видео.

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Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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