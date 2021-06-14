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Посреди лета Карпаты засыпало снегом – фото

14 июня 2021 9:15

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Осадки заметили на горе Поп Иван Черногорский – фото заснеженных Карпат

В понедельник, 14 июня, в высокогорье Карпат снова заснежило. Температура в горах опустилась до 0 градусов.

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Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Аномальную погоду сфотографировали на горе Поп-Иван Черногорский на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. По состоянию на 07:00 там было облачно и шел снег.

Утром в горах была плохая видимость. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Утром в горах была плохая видимость. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

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"Ветер юго-западный 11-12 м/с, температура воздуха 0 градусов по Цельсию", – говорится в сообщении.

Отметим, в понедельник, 14 июня, дожди накроют большинство областей. Меньше осадков будет разве что на западе страны. А вот на востоке потеплеет до +27.

Кроме того, ранее в Одессе прошел мощный ливень. Он длился всего 15 минут, но успел затопить улицы города. Автомобили практически тонули в лужах, а на улице Среднефонтанской текли потоки воды.

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