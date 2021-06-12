Хватило 15 минут: в Одессе ливень затопил центр города (видео)

Потоки воды превратили улицы в реки, а машины тонут в лужах – в городе уже работает спецтехника

В субботу, 12 июня, прошел мощный ливень. Он длился всего 15 минут, но успел затопить улицы города.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Ливневки не справились с такой нагрузкой из-за чего затопило несколько центральных улиц в центре города. Среди них Балковская, Среднефонтанская, Приморская и Мельницкая.

Автомобили практически тонут в лужах, а на Среднефонтанской текут потоки воды.

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"В местах массового скопления воды работает спецтехника КП "Городские дороги", - сообщили в мэрии, передает "Думская".

В горсовете уже сообщили, что в городе выпало 28 миллиметров осадков.

Как сообщали новости "Сегодня", Харьков накрыла непогода – выпал сильный град, улицу затопило.

Ав Днепре улицы превратились в реки, в маршрутках протекали крыши. Непогода наделала много бед в городе, автомобили с трудом передвигались через глубокие лужи, а горожане устроили развлечения на воде.