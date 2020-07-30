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Пострадавшую в ДТП на трассе Киев-Чоп девочку вертолетом отправили в столицу: в каком она состоянии

30 июля, 14:34

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Сестра девочки умерла, а ее отец в больнице

13-летнюю девочку, которая серьезно пострадала во время жуткого ДТП на трассе Киев-Чоп во Львовской области, решили перевезти из Бродовской больницы в Киев. Для этого использовали вертолет ГСЧС.

Эвакуировали ребенка вчера вечером, 29 июля. Это решение, как сообщили в пресс-службе спасателей, приняли после консультации специалистов – нейрохирурга и анестезиолога, которые также прибыли из Киева.

Кроме того, появились новые данные о состоянии ребенка. Как рассказал на своей странице в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко, оно остается стабильно тяжелым.

"Врачи института нейрохирургии имени Ромоданова продолжают бороться за ее жизнь и есть надежда на ее спасение", – сообщил он.

Также он отметил, что на момент ДТП в этом авто находилась и мама девочек. Она сидела на переднем сидении, и чудом осталась жива и не получила серьезных телесных травм. Отец девочек, который находился за рулем, получил ряд тяжелых травм, но его жизнь вне опасности.

Ранее мы сообщали, что старшая сестра этой девочки скончалась в больнице. Ей было 16 лет.

Напомним, тройное ДТП неподалеку от города Буск произошло 27 июля. Тогда водителя и трех пассажиров автомобиля "Lexus" с травмами госпитализировали.

Отметим, что это – не первая за последнее время авария на этой трассе. 22 июля там дорогу не поделили сразу три автомобиля. В аварии погибли два человека, еще один – ранен.

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Киев ДТП эвакуация девочка Львовская область Киев - Чоп пострадавшая

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