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Поваленные деревья и обесточенные села: во Львовской области свирепствует непогода (фото)

24 февраля, 09:08

В области без света остались 70 населенных пунктов

Непогода, которая обрушилась на Украину, не обошла и Львовскую область. Тут ветер валит деревья, а без электричества остаются десятки сел.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, из-за сильного ветра и осадков в регионе остались без света 70 населенных пунктов. Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты. Как написал в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, ветер настолько сильный, что валит деревья на дороги.

Фото: Varta1

"В Шегинях от порывов ветра падают деревья", – написал он.

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Кроме того, деревья рухнули на отрезке дороги Куликов – Львов, на выезде в сторону Львова. Там на обочине упали 4-5 деревьев. Непогода не обошла и Львов – тут, на улице Любинской, 89 дерево упало на автомобили во дворе. А на улице Кульпарковской не работают светофоры.

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Напомним, в Украине из-за сильного ветра и осадков без электроснабжения остался 251 населенный пункт. Беды непогода натворила в семи областях. Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Ранее мы писали, что в понедельник, 24 февраля, в Украине ухудшится погода – на страну идет циклон из запада. Больше всего непогода будет бушевать в Карпатах – тут ожидаются снег и метели.

Кроме того, ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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