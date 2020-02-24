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Дожди, снег и сильные метели: на Украину обрушится непогода (карта)

24 февраля, 05:55

Порывы ветра местами будут достигать 40 м / с

В понедельник, 24 февраля, в Украине ухудшится непогода – на страну идет циклон из запада. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Порывы ветра 17-22 м / с, ночью на Правобережье, днем в Украине местами 25-28 м / с. Временами дождь и мокрый снег (ночью в западных, северных областях, днем на Левобережье значительные осадки)", – говорится в сообщении.

Несмотря на усложнение погодных условий, в стране будет преобладать плюсовая температура -0-5 ° тепла. На юге и Закарпатье будет еще теплее – 4-9 градусов тепла.

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Больше всего непогода будет бушевать в Карпатах. Тут ожидаются снег и метели. Порывы ветра тут будут достигать 25-30 м / с, местами 40 м / с. Кроме того, в Карпатах ударят морозы – 1-6 градусов мороза, на дорогах будет царить гололедица.

Как сообщали новости "Сегодня", ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

В свою очередь заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат физико-математических наук Светлана Краковская говорит, что изменения климата могут привести в дальнейшем к зиме без морозов и двум урожаям в год.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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