Пожар в Тернопольской области: соседка спасла из горящего дома троих детей

В селе Турильче Борщевского района Тернопольской области произошел пожар, вследствие которого 5-летний ребенок с ожогами попал в больницу. Как оказалось, пострадавшего и еще двоих детей из горящего дома спасла их соседка Дарья Бабий.

"Горел одноэтажный дом. Огонь повредил облицовку стен на площади 30 кв. метров и вещи домашнего обихода", – сообщают в ГСЧС.

Еще до прибытия спасателей жительница села Дарья Бабий вытащила через оконный проем ребят в возрасте трех, пяти и одиннадцати лет. В момент возгорания находились в доме. Обстоятельства возникновения пожаров устанавливаются.

Ранее мы писали, что в Ужгороде в многоэтажном жилом доме произошел пожар. Пожарные спасли из горящей квартиры двоих детей.

Ранее сообщалось, что в с. Ясная Поляна Раховского района загорелся жилой дом. В момент возникновения пожара, в помещении находилось пятеро детей. 11-летняя Соня, поняла, что горит их деревянный дом. Ребенок не растерялся и начал спасать своих братьев и сестер. После того как все дети оказались в безопасности, девочка и сама выскочила на свежий воздух.​

​

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram