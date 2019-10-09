В Херсоне копы спасли мать с двумя детьми от тирана-наркомана

В ту ночь отец семейства выбрасывал вещи из дома и угрожал родным физической расправой

/ Фото: Нацполиция

В Херсоне сегодня, около полуночи, работники полиции спасли от агрессивного наркозависимого мужчины 29-летнюю мать с маленьким сыном и дочкой.

"Ночью в Корабельное отделение полиции прибежала взволнованная женщина с просьбой помочь ей и детям. Она рассказала, что ее наркозависимый муж буянит, выбрасывает вещи из дома, пугает сына и дочь, унижает ее и угрожает физической расправой. Женщина объяснила, что муж забрал у нее телефон и она чудом вырвалась из дома, чтобы позвать на помощь. Мать волновалась за детей двух и четырех лет, которые остались с отцом", – сообщают в полиции.

За считанные минуты сотрудники полиции прибыли по месту жительства женщины и застали дома 31-летнего мужчину. Он вел себя неадекватно, агрессивно и, вероятно, был под действием неизвестных веществ. Правоохранители забрали жертв домашнего насилия и отвезти их в больницу для проведения необходимых осмотров.

В отношении домашнего тирана полицейские составили административный протокол. Также полицейские позаботились об устройстве этой семьи в Кризисный центр для жертв домашнего насилия. Там женщина с детьми получит временное убежище, консультации психологов, социальных работников и юристов. После обращения в суд домашнему тирану вынесут ограничительное предписание, которое предусматривает для него определенные запреты. В случае нарушения такового мужчине предусмотрена уголовная ответственность

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как украинские женщины борются с домашним насилием. Международная организация "Белая лента" (White Ribbon) была основана в 1991 году в Канаде, а ее представительства существуют в более чем 60 странах, включая Украину.

Также мы разбирались, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.

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