Празднование свадьбы во львовском ресторане закончилось отравлением

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Четыре человека были госпитализированы в течение 15-16 сентября в областную инфекционную больницу во Львове с симптомами пищевого отравления, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

По данным пресс-службы, все потерпевшие 14 сентября были гостями на свадьбе во львовском ресторане "Синатра".

По оценкам медиков, состояние всех потерпевших – двух мужчин и двух женщин в возрасте 23-31 года – средней тяжести.

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Ранее сообщалось, что в Казатине Винницкой области после отравления в школьной столовой в больницу попал 21 человек, в том числе и 16 детей.

Напомним, ранее мы сообщали о пищевом отравлении 16 человек в Волынской области. Полицейские выяснили, что пострадавшие отравились 31 августа на банкете в заведении общественного питания в одном из сел Любешовского района. Сейчас все они находятся на стационарном лечении. Состояние пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет. Заведение прекратило свою работу.

А в Ровенской области была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно.

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