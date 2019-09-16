Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,71
27,42

Празднование свадьбы во львовском ресторане закончилось отравлением

16 сентября, 21:35

По оценкам медиков, состояние всех потерпевших - средней тяжести

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Четыре человека были госпитализированы в течение 15-16 сентября в областную инфекционную больницу во Львове с симптомами пищевого отравления, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

По данным пресс-службы, все потерпевшие 14 сентября были гостями на свадьбе во львовском ресторане "Синатра".

По оценкам медиков, состояние всех потерпевших – двух мужчин и двух женщин в возрасте 23-31 года – средней тяжести.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Казатине Винницкой области после отравления в школьной столовой в больницу попал 21 человек, в том числе и 16 детей.

Напомним, ранее мы сообщали о пищевом отравлении 16 человек в Волынской области. Полицейские выяснили, что пострадавшие отравились 31 августа на банкете в заведении общественного питания в одном из сел Любешовского района. Сейчас все они находятся на стационарном лечении. Состояние пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет. Заведение прекратило свою работу.

А в Ровенской области была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

свадьба Львов отравление рестораны госпитализация

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В СБУ рассказали подробности гибели спецназовца из
В СБУ рассказали подробности гибели спецназовца из "Альфы"Украина
Идут дожди и холод: прогноз погоды в Украине на неделю
Идут дожди и холод: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Обвал дома в Дрогобыче: эксперты предупредили о возможности повторного обрушения
Обвал дома в Дрогобыче: эксперты предупредили о возможности повторного обрушенияЗапад
Во Львове мужчина украл водку и умер возле магазина
Во Львове мужчина украл водку и умер возле магазинаЗапад
На Донбассе погиб спецназовец СБУ: стали известны подробности
На Донбассе погиб спецназовец СБУ: стали известны подробностиУкраина
Жительница Ужгорода может лишиться квартиры из-за тезки-мошенницы
Жительница Ужгорода может лишиться квартиры из-за тезки-мошенницыЗапад

Новости партнеров

Loading...