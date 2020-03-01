Председатель ОТГ в Хмельницкой области погорел на взятке: требовал больше 40 тысяч грн

Правоохранители задержали председателя одной из поселковых объединенных территориальных общин Хмельницкой области по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По предварительной версии следствия, чиновник требовал деньги от представителя местной коммерческой структуры.

"За 1500 долларов он обещал предпринимателю содействие в решении вопроса о выделении земельного участка для разработки карьера. Правоохранители задержали чиновника в собственном автомобиле после получения всей суммы неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении. Продолжаются следственные действия.

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Напомним, ранее правоохранители задержали начальника управления секретариата Кабмина за вымогательство и получение от предпринимателя взятки на сумму 2,5 млн гривен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Также мы писали, что закон об обличителях корупции в Украине уже вступил в силу . То есть, кажды человек сможет заработать на коррупционерах. Кстати, законопроектом установлено не только вознаграждение для обличителей, но и целый ряд других гарантий. Но есть определенные условия. Подробнее – смотрите в сюжете "Сегодня":

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