Председатель ОТГ в Хмельницкой области погорел на взятке: требовал больше 40 тысяч грн

Правоохранители задержали председателя одной из поселковых объединенных территориальных общин Хмельницкой области по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
По предварительной версии следствия, чиновник требовал деньги от представителя местной коммерческой структуры.
"За 1500 долларов он обещал предпринимателю содействие в решении вопроса о выделении земельного участка для разработки карьера. Правоохранители задержали чиновника в собственном автомобиле после получения всей суммы неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении. Продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее правоохранители задержали начальника управления секретариата Кабмина за вымогательство и получение от предпринимателя взятки на сумму 2,5 млн гривен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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