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Привезли с температурой: на Закарпатье у женщины подозревают коронавирус

6 марта, 17:34

Татьяна Очеретяна

Сейчас состояние пациентки стабильное

На Закарпатье в областную инфекционную больницу госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус. Ее анализы уже отправили в Киев. Об этом сообщает Закарпатская облгосадминистрация.

Известно, что 2 марта женщина вернулась из Италии. Там она находилась в туристическом туре. 5 марта ее доставили в больницу с высокой температурой.

"Позвонила в "скорую", описала свое состояние. Медики приехали в спецкостюмах и отвезли пациентку в областную инфекционную больницу. Там ей провели вирусологические анализы, гриппа не обнаружили. Чтобы исключить подозрение на заболевание коронавирусом, для дальнейшего анализа, биоматериал женщины отправили в Киев", – написали в сообщении.

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Сейчас состояние пациентки стабильное, повышенной температуры нет. Люди, которые контактировали с женщиной, находятся на домашней обсервации под контролем эпидемиологов.

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Напомним, первый и единственный подтвержденный случай заражения коронавирусом произошел в Черновцах. Заболевший мужчина и его жена вернулись из отдыха из Италии. Плохо пациенту стало только через несколько дней.

Отметим, что пограничников, которые контактировали с инфицированным, также отправили на обсервацию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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