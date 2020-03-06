Коронавирус атакует: стало известно, сколько случаев подозревают в Украине

В Минздраве заверили, что врачи готовы к приему и лечению зараженных пациентов

В Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения по состоянию на 6 марта поступило девять сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом.

Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

"На сегодня в Центр общественного здоровья поступило девять сообщений о подозрениях на заболевание COVID-19, лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории продолжаются", - говорится в сообщении.

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При этом врачи подчеркнули, что по всей Украине в определенных медицинских учреждениях продолжается обучение сотрудников на случай фиксации коронавируса.

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"Украина готова принимать и лечить пациентов с COVID-19. У нас есть инфекционные боксы, около 12 тысяч коек в инфекционных стационарах, две тысячи врачей-инфекционистов и пять тысяч других медицинских работников в инфекционных больницах и боксах", - заверили в Центре.

Напомним, ранее в городе Апостолово в Днепропетровской области медики проверили на коронавирус целую семью. Как выяснилось, глава семейства недавно вернулся из Италии.

Также мы сообщали, что в Украине будут вводить ограничения на проведение массовых и спортивных мероприятий, а также могут закрывать школы, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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