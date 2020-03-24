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"Привезли в тяжелом состоянии": что известно о втором инфицированном COVID-19 в Тернопольской области

24 марта, 10:43

Тина Наринецкая

Мужчина контактировал из зараженным священником из Залещиков

Второго инфицированного с коронавирусом в Тернопольской области сначала госпитализировали в больницу Черткова, а потом перевезли в Тернопольскую больницу скорой помощи. Об этом рассказал мэр Черткова Владимир Шматько, сообщает "20 хвилин".

"Мужчину в нашу больницу доставили в тяжелом состоянии. Была информация, что его планировали везти в Залещики. Почему потом выбрали Чертков, – неизвестно. Он жил сам и долго не обращался к медикам", - сказал он.

Как выяснилось, 68-летний мужчина родом из села Ковалевка Монастырского района. Он контактировал с первым в области зараженным – священником из Залещиков. Как сообщают источники издания, мужчины могли видеться на похоронах еще одного священнослужителя, который родом из Монастирского района, но служил в Залищицком.

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"На поминках было много священников, сначала служба была в нашем храме, а поминальный обед – в Коваливке. На службе было очень много людей из нашего села, пока надеемся, что никто не заразился", – рассказала жительница села Швейка.

Что касается состояния зараженного, то сейчас оно улучшилось.

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"Сейчас состояние мужчины средней тяжести", – рассказал директор Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский.

Ранее мы писали, что инфицированный коронавирусом священник из Тернопольской области мог заразить сотни людей. Всех, кто общался с зараженным, призвали оставаться дома, а в случае появления симптомов инфекции – звонить врачам.

Напомним, в Тернопольской областях в связи с распространением коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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