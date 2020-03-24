13 новых случаев и "тяжелый" пациент: в Черновцах рассказали о ситуации с коронавирусом

На Буковине обнаружили 13 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом, количество человек с подтвержденным COVID-19 в регионе выросло до 38 человек. Об этом сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

По его словам, наибольшее количество инфицированных в селе Коленковци – 12 человек.

Глава ОГА напомнил, что все, кто приезжает из-за границы, должны самоизолироваться, чтобы не допустить распространения инфекции в регионе и в Украине.

Осачук также рассказ, что сейчас специалисты устанавливают всех контактных, которые могли заразиться от инфицированных COVID-19.

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Тем временем в Черновицкую областную детскую клиническую больницу за последние сутки госпитализировали четверых детей с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

"Всего на лечении здесь находятся 14 человек: пять с диагнозом "коронавирус", остальные с подозрением на него", – рассказали в ОГА.

Отмечается, что двое матерей и трое их детей, в которых COVID-19 обнаружили 17 марта, на сегодняшний день клинически здоровы. Они ждут результатов тестов.

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Все остальные имеют температуру, нарушенное общее состояние и получают необходимое лечение.

В то же время, в областной клинической больнице сейчас находятся 24 человека с подтвержденным диагнозом "коронавирус" или с подозрением на него.

"Все они чувствуют себя хорошо. Один пациент из-за сопутствующих болезней находится на кислородной терапии", – отметили в ОГА.

Новых больных за последние сутки в эту больницу не госпитализировали.

Как сообщал сайт "Сегодня", по данным Центра общественного здоровья Украины на 24 марта, в стране подтверждено 84 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых один человек выздоровел и еще для троих диагноз оказался смертельным.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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