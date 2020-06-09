Продавцы без масок и работающий фитнес-клуб: как во Львове проходит карантин

Одно заведение в городе после проверки закрыли

Во Львове, несмотря на продленный до 12 июня карантин, работал фитнес-клуб, а в магазинах зафиксировали явные нарушения противоэпидемических мер. Об этом сообщили в пресс-службе местного горсовета.

Выяснилось, что на выходные во всех районах города работали мониторинговые группы, которые проверяли заведения и городской транспорт на соблюдение карантина. За нарушения во Львове составили 4 протокола, закрыли одно заведение, а из-за работы фитнес-клуба направили заявление в полицию. Речь идет о таких случаях:

На пересечении ул. Литвиненко – Героев Крут у продавца не было дезинфектора, перчаток, а сами продукты ничем не были покрыты.

В магазине "Рукавичка" на ул. Городоцкой, 76, протокол составили на директора магазина. Там посетителям не измеряли температуру, а продавцы работали без масок.

В магазине-кафе "Веселая бочка" на 7-м Скниловском переулке протокол составили на продавца-реализатора магазина. В это заведения посетителей пускали без маски, а столик во дворе поставили без разрешения на летнюю площадку. Кроме того, лицензия на право розничной торговли алкогольными напитками в кафе была просроченная. Из-за этого мониторинговые группы рекомендовали закрыть это заведение.

На ул. Бр. Михновских, 23, в магазине "Близенько" составили протокол на администратора магазина. В супермаркете не измеряли температуру посетителям.

Из-за работы фитнес-клуба на ул. Старый рынок, 8 направили ​​заявление в полицию. Другие спортклубы были закрыты.

Как рассказала заместитель городского головы Львова Галина Сличная, в городе обследовали 340 объектов.

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Напомним, не так давно во Львове горожане устроили акцию протеста. Люди пытались добиться снятия запрета на работу спортивных учреждений в городе.

Кроме того, с просьбой разрешить смягчить карантин к правительству обращались власти Львова.

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