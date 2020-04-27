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На "карантинные" протесты вышли предприниматели Харькова и Львова: фото и видео

27 апреля, 14:28

Татьяна Власенко

Митингующие просят разрешить им работать

К протестам предпринимателей в Полтаве и Черновцах присоединились бизнесмены из Харькова и Львова.

Так, в Харькове 27 апреля состоялся автопробег предпринимателей.

Несколько десятков представителей малого бизнеса протестовали против закрытия рынков и налога на прибыль на время карантинных мероприятий в Украине. Об этом сообщают местные жители в Facebook.

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Подобная акция прошла и во Львове. В отличие от других городов, здесь митинг выглядел более организованным. В частности, присутствовали лозунги, например, "Спасем малый бизнес от смерти", "Мы имеем право на работу" и т. п. Участники протеста передали обращение со своими требованиями председателю Львовской ОГА Максиму Козицкому и городскому голове Андрею Садовому.

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"Несмотря на запрет нашей хозяйственной деятельности со стороны государства, мы и в дальнейшем обязаны платить налоги и местные сборы, аренду, коммунальные услуги, заработные платы нашим сотрудникам", – возмутились предприниматели.

Фото: cоцсети

Напомним, ранее мэры Льва и Днепра выступили с призывами к властям страны ослабить карантин. Также об этом просит мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который еще недавно призывал президента Владимира Зеленского ввести чрезвычайное положение в Украине.

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Тем временем в Европейском Союзе, большинство стран которого приняли удар СOVID-19 раньше Украины, уже начали выходить из карантина. О том, как это происходит – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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