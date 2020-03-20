Мэр Ивано-Франковска призвал Зеленского ввести чрезвычайное положение в Украине

Мэр Ивано-Франковска, где ранее подтвердили первый случай коронавируса, обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом ввести чрезвычайное положение по всей Украине.
Об этом Руслан Марцинкив написал в своем Facebook.
"Ситуация серьезная! У нас есть первая погибшая от коронавируса. Еще 15 человек находятся в инфекционной больнице с подозрением на вирус. Вынуждены ввести более жесткие меры", - заявил он.
Градоначальник написал также, что призывает "правительство, президента – ввести более жесткие меры, в том числе чрезвычайное положение в Украине, с привлечением правоохранителей и Нацгвардии".
"С сегодняшнего дня полиция будет штрафовать людей – от 17 тысяч гривен для физических лиц и от 34 тысяч – для юридических", – написал он.
Марцинкив также заявил, что обращается к Антимонопольному комитету, чтобы не было спекуляций на лекарствах и продуктах.
Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел Украины предупредили о серьезном ужесточении карантинных мероприятий и введении чрезвычайного положения.
Как сообщил советник главы МВД Иван Варченко, в стране могут ввести комендантский час и жестко ограничить передвижение граждан.
Также ранее президент Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положение по всей Украине в связи с распространением коронавируса, а власти Киевской области уже объявили чрезвычайную ситуацию в столичном регионе .
На сайте "Сегодня" вы можете узнать, в чем отличия чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.
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