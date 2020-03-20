Мэр Ивано-Франковска призвал Зеленского ввести чрезвычайное положение в Украине

Марцинкив обратился к президенту с предложением ввести жесткие меры по всей стране

Мэр Ивано-Франковска, где ранее подтвердили первый случай коронавируса, обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом ввести чрезвычайное положение по всей Украине.

Об этом Руслан Марцинкив написал в своем Facebook.

"Ситуация серьезная! У нас есть первая погибшая от коронавируса. Еще 15 человек находятся в инфекционной больнице с подозрением на вирус. Вынуждены ввести более жесткие меры", - заявил он.

Градоначальник написал также, что призывает "правительство, президента – ввести более жесткие меры, в том числе чрезвычайное положение в Украине, с привлечением правоохранителей и Нацгвардии".

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"С сегодняшнего дня полиция будет штрафовать людей – от 17 тысяч гривен для физических лиц и от 34 тысяч – для юридических", – написал он.

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Марцинкив также заявил, что обращается к Антимонопольному комитету, чтобы не было спекуляций на лекарствах и продуктах.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел Украины предупредили о серьезном ужесточении карантинных мероприятий и введении чрезвычайного положения.

Как сообщил советник главы МВД Иван Варченко, в стране могут ввести комендантский час и жестко ограничить передвижение граждан.

Также ранее президент Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положение по всей Украине в связи с распространением коронавируса, а власти Киевской области уже объявили чрезвычайную ситуацию в столичном регионе .

На сайте "Сегодня" вы можете узнать, в чем отличия чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.

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