"Проверили" на коронавирус: в Ровно пенсионерка отдала все сбережения мошенницам (видео)

В Ровно, где COVID-19 заразились медсестры, доверчивая пенсионерка стала жертвой "коронавирусных" мошенников. У пожилой женщины украли 23 тысяч гривен, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел 5 мая на улице Гагарина. По словам 86-летней женщины, днем в ее квартиру зашли две молодые незнакомки в масках и медицинских халатах. Они показали старушке документы и рассказали, что они из поликлиники. Мошенницы якобы хотели проверить женщину на симптомы коронавируса.

Отметим, что "медики" действовали осторожно и сначала спросили женщину, есть ли дома кто-то из членов семьи. Удостоверившись, что в доме больше никто не живет, они приступили к "делу".

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"На кухне они мне измерили температуру, давление и брызгали жидкостью на руки. А потом предложили проверить горло и для этого нужно, чтобы я вернулась к свету", - вспоминает женщина.

Пока "врач" осматривала горло старушки, другая – "обчистила" квартиру. Когда женщины ушли, старушка бросилась к кошельку и не нашла там 13 тысяч гривен. Еще 10 тысяч гривен мошенницы украли из пальто.

"По факту мошенничества начато досудебное расследование. Полицейские проводят следственные и розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к преступлению", – рассказал и.о. начальника Ровенского отдела полиции Иван Телига.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как мошенники в Украине разрабатывают "карантинные" схемы.

Отметим, что карантин в Украине продлили до 22 мая, однако отмена ряда ограничений запланирована уже с 11 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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