Українська
$ 26,91
29,62
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Пункт пропуска на границе с Венгрией возобновил работу: что происходит на КПП

31 мая, 15:41

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

На место подтянули дополнительные силы пограничников

В Закарпатской области контрольный пункт пропуска "Тиса", который блокировали протестующие водители микроавтобусов, возобновил работу. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Он рассказал, что недовольство людей, которые блокировали въезд и выезд в пункт пропуска, связан с оформлением отдельных транспортных средств, перевозящих в Украину товары и грузы.

Реклама

"В настоящее время ситуация, когда блокировались подъезды к пунктам пропуска, из-за чего фактически было приостановлено любые оформления как на въезд, так и на выезд, была локализована. Пропускные операции в пункте пропуска возобновились", - сказал Демченко.

Также в ГПСУ сообщили, что протестующие пытались провоцировать пограничников. Для недопущения провокаций на место были отправлены дополнительные силы погранслужбы.

"Люди были крайне недовольны, пытались несколько провоцировать пограничников в плане физического воздействия на военнослужащих. На данный момент ситуация стабилизировалась. Чтобы провокаций не произошло, на место были подтянуты дополнительные силы ГПСУ. На место из Киева выбыл председатель ГПСУ, чтобы разобраться в ситуации и чтобы не допустить каких-либо провокаций", – сообщил Демченко.

В тренде
Сильный ливень превратил Харьков в Венецию: на улицах заметили лодки (фото, видео)

В результате инцидента нарушений пересечения госграницы не произошло. На месте до сих пор находятся граждане, ожидающие оформления транспортных средств.

Реклама

Напомним, в Минфине назвали протест водителей очередной попыткой провезти контрабандные товары через границу. Водителям и пассажирам предложили законные варианты решения проблемы, но все они отказывались.

В начале своего президентства Зеленский и представители его команды резко заявили, что собираются пресечь потоки контрабанды в Украину и из страны.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

пограничники Закарпатская область пункт пропуска Тиса

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 31 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 31 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионовУкраина
В Карпатах бушует майская метель: появилось фото
В Карпатах бушует майская метель: появилось фотоЗапад
Пошел в гости после возвращения из-за границы: на Буковине оштрафовали мужчину
Пошел в гости после возвращения из-за границы: на Буковине оштрафовали мужчинуЗапад
Во Львове провели ИФА-тестирование среди медиков: что известно
Во Львове провели ИФА-тестирование среди медиков: что известноЗапад
Во Львове от коронавируса умерла врач: что о ней известно
Во Львове от коронавируса умерла врач: что о ней известноЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять