Пункт пропуска на границе с Венгрией возобновил работу: что происходит на КПП

В Закарпатской области контрольный пункт пропуска "Тиса", который блокировали протестующие водители микроавтобусов, возобновил работу. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Он рассказал, что недовольство людей, которые блокировали въезд и выезд в пункт пропуска, связан с оформлением отдельных транспортных средств, перевозящих в Украину товары и грузы.

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"В настоящее время ситуация, когда блокировались подъезды к пунктам пропуска, из-за чего фактически было приостановлено любые оформления как на въезд, так и на выезд, была локализована. Пропускные операции в пункте пропуска возобновились", - сказал Демченко.

Также в ГПСУ сообщили, что протестующие пытались провоцировать пограничников. Для недопущения провокаций на место были отправлены дополнительные силы погранслужбы.

"Люди были крайне недовольны, пытались несколько провоцировать пограничников в плане физического воздействия на военнослужащих. На данный момент ситуация стабилизировалась. Чтобы провокаций не произошло, на место были подтянуты дополнительные силы ГПСУ. На место из Киева выбыл председатель ГПСУ, чтобы разобраться в ситуации и чтобы не допустить каких-либо провокаций", – сообщил Демченко.

В результате инцидента нарушений пересечения госграницы не произошло. На месте до сих пор находятся граждане, ожидающие оформления транспортных средств.

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Напомним, в Минфине назвали протест водителей очередной попыткой провезти контрабандные товары через границу. Водителям и пассажирам предложили законные варианты решения проблемы, но все они отказывались.

В начале своего президентства Зеленский и представители его команды резко заявили, что собираются пресечь потоки контрабанды в Украину и из страны.

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