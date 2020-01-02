Пять часов на предотвращение взрыва: в Ровенской области случилось ДТП с цистерной, перевозившей газ

Жуткое ДТП произошло в Ровенской области. Там едва не взорвалась цистерна со сжиженным газом. Грузовик задел легковушку Renault. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. От удара грузовика перевернулся, влетел в другой легковой автомобиль, водитель которого не успел затормозить. Правоохранителям пришлось на пять часов перекрыть трассу между райцентрами. Именно столько времени спасатели заливали грузовик специальным раствором для предотвращения взрыва газа. Затем автоцистерну поставили на колеса и отбуксировали. Больше всего пострадал 21-летний виновник тройного ДТП, водитель Renault. Сейчас он в реанимации.

Антон Крук, пресс-секретарь Управления нацполиции в Ровенской области:

"Спасатели деблокировали водителя Renault. Также поставили автоцистерну на колеса. Взрыва не было, ведь в цистерне было достаточно мало газа".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также мы писали о том, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама