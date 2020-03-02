Расстрелял девушку и свидетеля: как во Львове ищут опасного преступника (фото)

В полиции рассказали о спецоперации по задержанию подозреваемого в убийстве

Во Львовской области проходит специальная полицейская операция по розыску и задержанию мужчины, подозреваемого в убийстве – 56-летнего жителя Харьковской области.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, трагедия произошла в городке Пустомыты 1 марта около 21:25. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска и патрульные.

"Проведенными мероприятиями было установлено, что житель Харьковской области выстрелил в голову своей знакомой, 22-летней жительнице города Яворов, а также ранил свидетеля происшествия, который бросился на помощь девушке", – говорится в сообщении.

От полученного ранения девушка умерла по дороге в больницу в карете скорой помощи, а 42-летний житель Пустомытовского района с огнестрельным ранением грудной клетки был госпитализирован.

Полицейские отметили, что подозреваемый сбежал с места инцидента на микроавтобусе Volkswagen T5. В области ввели в действие план специальной операции.

"На розыски и задержание злоумышленника ориентированы работники всех без исключения подразделений полиции Львовской области, патрульные полицейские и сотрудники других служб", - заявил начальник областной полиции Василий Виконский.

Вскоре в лесном массиве, между селами Навария и Поршна, полицейские обнаружили микроавтобус, на котором сбежал злоумышленник.

Было открыто уголовное производство по статьям "умышленное убийство" и "покушение на убийство". Максимальное наказание, которое грозит за эти преступления, – пожизненное лишение свободы.

Копы добавили, что по подозрению в совершении этих преступлений разыскивается Тур Виктор Васильевич, 1963 года рождения, житель Харьковской области. Его приметы: рост около 170 см, шатен, носит бороду. Одет в длинную коричневую кожаную куртку, темно-синий свитер и темные штаны.

"Всех, кто владеет информацией, которая поможет установить место нахождения злоумышленника, просим обратиться на оперативную линию 102. Разыскиваемый может быть вооружен!" – предупредили в полиции.

Напомним, ранее в городе Острог Ровенской области копы задержали мужчину, который подрабатывал скульптором – его подозревают в убийстве женщины и покушении на убийство мужчины.

Также мы сообщали о том, что Кривом Роге из водоема извлекли тело женщины без головы, ног и рук. Позже был задержан подозреваемый – пожилой житель города.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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