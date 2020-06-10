Рекорд по смертям и десятки новых случаев: что "творит" коронавирус во Львовской области

От COVID-19 в регионе скончался 81 человек

Во Львовской области, где на коронавирус массово тестируют медиков, за последние сутки зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19. Инфекция унесла жизни восьми человек.

Как сообщили в пресс-службе местной областной госадминистрации, двое зараженных скончались 9 июня. У остальных умерших вирус подтвердили посмертно. Новыми жертвами COVID-19 в области стали:

Жительница области, 1951 года рождения. Пациентка поступила в Стрыйскую городскую больницу 9 июня, хоть и подтвердили инфекцию у нее 5 июня. Скончалась она в реанимации.

Женщина 1960 года рождения. В Госпиталь Ветеранов пациентка попала 12 мая с двусторонней пневмонией. Вирус методом ПЦР у нее подтвердили 18 мая, а 28 мая пациентку перевели в реанимацию. Умерла женщина 9 июня.

Два пациента больницы скорой медицинской помощи. 74-летняя женщина умерла 15 мая, а 61-летний мужчина – 23 мая. Коронавирус у них подтвердили посмертно.

60-летняя и 53 летняя женщины. Умерли в Сокальской центральной районной больницы 27 и 15 мая. Коронавирус в обоих подтвердили уже после смерти.

76-летний житель Львовской области. Пациент скончался 25 мая в Стебницкой городской больнице. Вирус подтвердили после смерти.

Мужчина 1936 года рождения. Поступил в больницу с двусторонней пневмонией, умер 30 мая. Инфекцию подтвердили после смерти.

Всего с начала эпидемии в Львове и области от коронавируса скончался 81 больной.

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Кроме того, за последние сутки во Львовской области обнаружили 78 новых случаев заражения. Среди них 45 оказались жителями Львова. Всего в регионе коронавирус лабораторно подтвердили у 2289 человек. Из них 557 уже выздоровели.

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Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал рекордное количество новых заболевших COVID-19 во Львовской области и назвал три причины, которые этому способствовали.

Также напомним, что в регионе решили не смягчать карантин.

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