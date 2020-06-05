Коронавирус во Львове: протестировали 1500 медиков, есть интересные результаты

В Львове, в котором только за прошлые сутки обнаружили 42 новых случая СOVID-19, на антитела к коронавирусу проверили 1544 медиков. У 202 из них инфекцию подтвердили, рассказала заместитель мэра города Галина Сличная.

"Лабораторно методом ИФА мы обследовали 1544 медицинских работников. Обнаружили положительные результаты на антитела к COVID-19 в 202 из них. То есть это означает, что в них были обнаружены антитела G или М", – сообщила она.

По словам Сличной, людей на антитела к коронавирусу тестируют в пяти больницах Львова.

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"Это 5 заведений, которые имеют специальные лаборатории. По результатам ИФА-тестирования в разрезе этих учреждений, то они таковы: 2-я поликлиника – обследовано 362 работника, в 26 – результат положительный; 3-я поликлиника – обследовано 284 в 25 – результат положительный; 1-я городская больница – обследовано 453, в 84 – результат положительный; 4-я больница – обследовано 225, в 38 – результат положительный; больница скорой медицинской помощи – обследовано 220, в 29 – результат положительный", – уточнила чиновник.

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Отметим, что ранее мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал рекордное количество новых заболевших COVID-19 во Львовской области и назвал три причины, которые этому способствовали.

Также напомним, что в регионе решили не смягчать карантин. Такое решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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