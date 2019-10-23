Роковое стечение: в Ровенской области столкнулись грузовики, погиб водитель

Два года назад на том же месте из-за столкновения с грузовиком погибли известные политологи и журналист

В Ровенской области 22 октября, около 22:00, на 260 км автодороги "Киев – Ковель – Ягодин", возле села Масевичи Рокитновского района произошло столкновение грузовых автомобилей DAF и Volvo.

Полицейские установили, что водитель автомобиля DAF с полуприцепом, 50-летний житель поселка Краковец Львовской области, двигаясь в направлении столицы, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с полуприцепом автомобиля Volvo под управлением 58-летнего жителя Киевской области.

От удара автомобиль DAF слетел в кювет, его водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.

Водитель другого грузовика не пострадал. По факту ДТП начато досудебное расследование.

Напомним, два года назад, в сентябре, на трассе "Киев – Ковель – Ягодин", произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Автомобиль Opel Omega, двигаясь возле села Масевичи Рокитивського района, по неизвестным причинам, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем DAF.

Жертвами ДТП стали бывший зам главы Донецкой ОВГА – общественный активист Сергей Попов, тележурналист Владимир Карагяур, а также политологи Алексей Куринной, Александр Никаноров и Александр Маслак.

Ранее в Ивано-Франсковской области столкнулись две легковушки. Жертвами жуткой аварии стали двое детей.

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