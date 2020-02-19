Роют окопы и жгут шины: как на западе Украины "защищаются" от эвакуированных из Китая (фото, видео)

В Тернопольской и Львовской областях на протесты собрались сотни людей

В Тернопольской и Львовской областях на акции против прибытия в эти регионы людей, эвакуированных из Китая, собрались сотни людей.

Как сообщил в Facebook глава общественной организации "Варта" Игорь Зинкевич, у ворот на въезде в госпиталь в Винниках (львовском пригороде. – Ред.) люди блокируют проезд.

"19 февраля, 15:00. А тем временем под воротами въезда в госпиталь в Винниках происходит блокада – не выпускают и не впускают транспорт. Даже авто журналистов <...> сейчас забаррикадировано на территории госпиталя", - написал он.

Также акции протеста собирались и в соседней Тернопольской области. Здесь руководители областной госадминистрации и управления здравоохранения информацию о прибытии эвакуированных не подтвердили: глава ОГА написал, что своего разрешения на размещение эвакуированных в санатории "Медоборы" не давал.

Однако уже на следующий день появилась другая информация: когда жители села Микулинцы и близлежащих поселков организовали блокпосты на дорогах, ведущих в санаторий, было собрано экстренное заседание поселкового совета.

Видео: facebook.com/igor.zinkevych

Местные жители выразили свой категорический протест против размещения эвакуированных: люди убеждены в том, что санаторий не имеет необходимых условий для больных карантинного типа.

Депутаты поддержали громаду и приняли соответствующее обращение к главе государства.

Видео: facebook.com/igor.zinkevych

"Мы категорически против заселения эвакуированных из Китая граждан. Это заведение не предназначено для такого чрезвычайного события, территория является курортной зоной нашей громады. Медицинские учреждения не готовы к таким ситуациям. Мы не можем допустить эту ситуацию, ведь она угрожает здоровью и жизни людей, а также окружающей среде", – говорится в документе.

В свою очередь местные жители собираются возводить баррикады, чтобы не допустить проезда эвакуированных: на подступах к санаторию подвезли щебень, шины, копают рвы и планируют установить круглосуточное дежурство.

Стоит добавить, что Минздрав засекретил информацию о месте будущего карантина эвакуированных, опасаясь паники среди местных жителей. Чиновники сообщили только, что самолет прилетит в Украину 20 февраля.

Планируется, что все прибывшие из Китая украинцы пробудут на карантине 14 дней. Глава Минздрава подчеркнула, что к эвакуации допускаются только те люди, у которых не выявлено симптомов заболевания до момента вылета. А тем, кто заболел, медицинскую помощь окажут в Китае.

Как сообщал сайт "Сегодня", в селах Конопковка и Микулинцы Тернопольской области местные жители вышли на протест против возможного размещения в санатории "Медоборы" эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая украинцев.

Как заявил ранее директор санатория "Медоборы" Василий Мартынюк, украинцев, эвакуированных из очага коронавируса в Китае, могут разместить в Тернопольской области. По его словам, учреждение находится в списке возможных мест приема. Однако, по словам Мартынюка, без согласия местных жителей и сотрудников он не даст согласия на приезд эвакуированных.

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