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Садовыми ножницами – в шею: возле Львова убили мужчину

Сегодня, 06:35

Трагедия произошла в городе Винники

Фото: Нацполиция
Садовыми ножницами – в шею: возле Львова убили мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/27f/d72/5c927fd7202a5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/27f/d72/5c927fd7202a5.jpg Запад Трагедия произошла в городе Винники

В городе Винники Львовской области садовыми ножницами убили мужчину.

"20 марта, около 15.00 в полицию поступило сообщение о том, что в доме, расположенном на улице Стрелецкой в ​​городе Винники, сын обнаружил мертвым своего 65-летнего отца", – сообщают в полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что к совершению преступления причастен 29-летний житель Золочевского района. Во время конфликта он ударил хозяина дома в шею садовыми ножницами. От полученных травм мужчина скончался до приезда медиков.

Злоумышленник задержан. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее во Львове мертвого мужчинунашли на трамвайной остановке.

А не так давно в Трускавце, что во Львовской области, средь бела дня в канаве обнаружили тело неизвестного.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области сын до смерти избил родного отца. 64-летний мужчина скончался на второй день после "драки".

А в поселке Вишневец Збаражского района Тернопольской области убили 17-летнюю выпускницу. Тело девушки на обочине дороги обнаружил местный житель.

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Тег Львов, тело, ножницы, убили

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