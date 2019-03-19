Во Львове от кори умер маленький ребенок
Ребенок не был привит из-за отказа родителей
Во Львове сегодня, 19 марта, в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы скончался мальчик возрастом 2 года 11 месяцев из Мостиского района.
Об этом сообщил заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Минздрава Украины Олег Когут.
Он отметил, что ребенок не был привит из-за отказа родителей.
"Заболела мама, а от нее заболели двое ее детей. Оба ребенка тяжело переносили корь. Старшего брата уже выписали из больницы. Младший имел тяжелые осложнения от инфекции – коревой энцефалит. Спасти ребенка врачам не удалось, осложнения были несовместимы с жизнью", – отметил Олег Когут.
Напомним, в 2018 году от осложнений кори умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом на протяжении года этот диагноз был поставлен 54,5 тысячам украинцев.
Медики призвали родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая сроки календаря прививок. Врачи напомнили, что бесплатно могут вакцинироваться дети в возрасте до 18 лет, а также взрослые из групп риска – военные-участники операции Объединенных сил, студенты, педагоги и медики.
Также мы сообщали, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады. Министерство образования и науки совместно с Минздравом издали указ, в котором говорится, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады.
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