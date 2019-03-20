Во Львовской области под колесами электрички погиб молодой военный

21-летний житель Николаевского района погиб на месте происшествия

Фото: Facebook

Во Львовской области под колесами электрички погиб молодой военный //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/25f/402/5c925f402ea15.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/25f/402/5c925f402ea15.jpg 2019-03-20T17:43:59+02:00 Запад 21-летний житель Николаевского района погиб на месте происшествия

Во Львовской области в результате наезда электрички "Львов-Трускавец" был смертельно травмирован 21-летний житель Николаевского района.

"Сегодня, 20 марта в 8.02 в полицию поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции "Николаев-Днестровский", что поезд сбил человека", – сообщают в полиции.

В то же время, в Facebook уже появилась информация, что погибшим оказался молодой военный-контрактник.



Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.

Также во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину, который внезапно вышел на пути. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном вокзале поселка Воловец 33-летний житель Черкасской области попал под колеса электрички. По словам машиниста, пострадавший стоял на железнодорожном пути и смотрел на поезд, который двигался по соседнему пути. Именно поэтому пострадавший не слышал сигналов и окриков о приближающейся электричке.

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