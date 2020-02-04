Студентка из Ивано-Франковска заказала убийство бывшего мужа-европейца

/ Фото: СБУ

Служба безопасности Украины предупредила заказное убийство гражданина одной из стран Евросоюза.

Организатором преступления оказалась бывшая жена мужчины, которую суд обязал выплачивать алименты, сообщили в украинской спецслужбе.

"Оперативники спецслужбы получили информацию, что иностранка, которая учится в одном из вузов областного центра, подыскивает исполнителя для совершения убийства. Было установлено, что женщина планирует "убрать" своего бывшего мужа. Поводом стало то, что после развода их общий ребенок остался с отцом, а саму женщину суд обязал платить алименты", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, жизнь бывшего мужа женщина оценила в 4300 долларов, причем убийство должно было быть совершено за рубежом и выглядеть, как несчастный случай.

Силовики задержали заказчицу и "киллера" рядом с домом, где женщина снимала квартиру, в момент передачи аванса в размере 500 долларов.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство, совершенное по заказу", злоумышленнице сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. О задержании иностранного гражданина сообщено консульство иностранного государства.

Напомним, ранее в Харькове СБУ совместно с коллегами из Грузии провели специальную операцию и предотвратили заказное убийство, которое планировалось в закавказской республике. Как оказалось, исполнителей подыскивали криминальные авторитеты, чтобы устранить своих "конкурентов".

Ранее мы сообщали о перестрелке в Харькове, после которой на даче у одного из ее участников, Алексея Титова, который подорвал себя, убегая от полиции, был обнаружен огромный арсенал оружия.

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