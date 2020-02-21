"Сделали из нас клоунов": в Микулинцах опровергли молебен против украинцев из Китая

Люди уверяют, что молились за счастливый прилет эвакуированных в Украину

Жители поселка Микулинцы в Тернопольской области опровергли информацию о том, что молились против приезда эвакуированных из Китая украинцев. Об этом сообщается в репортаже "МедиаТОР".

Люди уверяют, что их оболгали.

"Информацию перекрутили, что священники правят молебен ради того, чтобы украинцев не приняли. Сделали из нас клоунов", – возмутился один из местных жителей.

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Еще одна местная жительница рассказала, что сотни людей плакали и ждали, чтобы эвакуированные приземлились удачно. Также ситуацию прокомментировал настоятель местного храма Православной церкви Украины протоиерей Василий Мариновский.

"Мы собираемся, чтобы совершить вечернюю службу, молились за счастливый прилет братьев и сестер в Украину. Мы молились, чтобы власть брала на себя ответственность и организовывала то, что от нее требуется в таких ситуациях", - рассказал он.

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Но при этом он не отрицал то, что люди чувствуют облегчение, что эвакуированных привезли не в "Медоборы".

"Мы знаем, что каждый должен быть милосердным, что мы должны любить ближнего своего, как самого себя. Но скажу так: есть еще "не суди и не судим будешь". Упаси Господь любому из тех, кто пишет негативно, требует наказать священников... Мы не наговариваем никого против кого-то", - добавил священник и отметил, что это его личное мнение, а не позиция ПЦУ.

Ранее местные СМИ сообщали, что блокпосту на подъезде к санаторию "Медоборы" сотни жителей Микулинцев и окрестных сел устроили молебен, чтобы спастись от коронавируса.

Напомним, в Тернопольской и Львовской областях на акции против прибытия в эти регионы людей, эвакуированных из Китая, собрались сотни жителей.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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