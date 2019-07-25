Сейф с игрушками стал наживкой для тернопольских грабителей

Самым ценным в сейфе были детские карманные деньги

В Тернополе наживкой для квартирных воров стал сейф с детскими игрушками. Горе-грабителей неудачи преследовали на каждом шагу: все, что они могли вынести из квартиры – фотоаппарат и тяжелый сейф. Когда злодеи несли награбленное, их заметили патрульные полицейские.

Копы задержали подозрительных прохожих, а вскоре в отдел пришел ограбленный и окончательно разочаровал злоумышленников. Выяснилось, что украденным сейфом в семье пользовались только малыши – они сберегали там свои сокровища и карманные 20 гривен.

"Квартира находится на первом этаже многоквартирного дома и в ходе осмотра места происшествия было установлено, что неизвестные личности проникли через металлопластиковое окно с помощью отжима фомккой окна, которое находится во дворе дома ", – объяснил Орест Ерега, старший следователь Тернопольского отдела полиции.

Ранее сообщалось, что у народного депутата Владимира Арьева на железнодорожном вокзале в Киеве украли из сумки кошелек.

Напомним, что киевлян не так давно напугали домушники с разноцветным пластилином и спичками.

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