Не мог подняться: на трассе Киев – Чоп пьяный водитель фуры устроил ДТП

Сегодня, 06:23

Нетрезвый мужчина за рулем Rеnault протаранил металлическое  дорожное ограждение


Фото: патрульная полиция

Фото: патрульная полиция

Фото: патрульная полиция

Фото: патрульная полиция

Фото: патрульная полиция

Во время патрулирования дороги М-06, недалеко от села Великая Омеляна, полицейские заметили транспортное средство Rеnault, водитель которого снес  дорожное металлическое ограждение, длиной примерно в 30 метров.

"Во время общения с 58-летним водителем полицейские заметили явные признаки алкогольного опьянения. Он даже не мог самостоятельно встать", – сообщают в патрульной полиции.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения  водитель отказался в присутствии двух свидетелей.  На него составили протоколы по ст.124 КУоАП (совершение ДТП) и ч.1 ст.130 (управление в состоянии алкогольного опьянения, по отказу) КоАП.

Напомним, недавно в Ровно арестовали мажора Андрея  Бузинарского, который совершил  ДТП в пьяном виде и угрожал журналистке местного телеканала.

Также мы писали, что в Ровно пьяные девочки-подростки украли "Хаммер" и попали в ДТП.

А за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. 

 
ДТП, пьяный, за рулем, протаранил

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Источник:

"Сегодня"

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