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"Скорая ехала три часа": житель Калуша рассказал, как у него заподозрили коронавирус

13 марта, 10:47

Татьяна Власенко

"Подозреваемый" вернулся с женой из Чехии

Житель Калуша Ивано-Франковской области Роман попал в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. По словам мужчины, у него поднялась высокая температура после того, как он вернулся с женой из Чехии.

"Я с женой неделю назад вернулся из Чехии. Во вторник, 10 марта, у нас появилась температура, незначительная. 11 марта, после обеда, моя температура начала резко подниматься. В 20:00 я звоню на 103, поскольку у меня уже 39.6. По телефону мне отвечают, что у меня подозрение на самую "популярную" болезнь, и говорят – ждите, сейчас бригада к вам приедет. Прошло 45 минут, я еще раз звоню, в ответ слышу то же... В результате они приехали в 22:50, то есть к "Юности" ехали почти три часа", – цитирует Романа vikna.if.ua.

По словам Романа, сейчас он находится в инфекционной больнице, диагноз предварительно не подтвердился.

"А самое главное, что "скорая" даже не спросила, как мое самочувствие, загрузили в холодную машину и увезли в инфекционную. Приезжаем мы сюда, а здесь никто нас не ждал. В "скорой" даже не посчитали нужным позвонить и предупредить", – сетует Роман.

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Как рассказал главный врач Калушской станции скорой медицинской помощи Василий Романюк, это был первый и пока единственный у них вызов "скорой" к пациенту, который заявлял, что у него может быть коронавирусная инфекция.

"В данном случае первостепенное значение имеет не скорость выезда на вызов, а защита от возможного распространения инфекции. Поэтому медработники должны надлежащим образом подготовиться – на вызов они выехали в защитных костюмах", – рассказал Романюк.

Он также отметил, что у мужчины не было симптомов, которые бы указывали на коронавирусную инфекцию. Однако, учитывая предоставленную им информацию о пребывании за границей, пациента доставили в инфекционное отделение районной больницы.

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У Романа отобрали анализы и отправили на исследование в вирусологическую лабораторию.

Напомним, в Украине 12 марта подтверждено два новых случая инфицирования коронавирусом. Одна из зараженных – 71-летняя жительница Житомирской области – успела побывать в гостях во Львове.

Второй инфицированный – 64-летний мужчина из Черновицкой области. Его жена недавно вернулась из Италии.

О том, как власти будут информировать регионы – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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