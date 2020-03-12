В Минздраве рассказали, как чувствует себя зараженный коронавирусом украинец и с кем он контактировал

Его жена недавно вернулась из Италии

Минздрав озвучил состояние одного из украинцев, у которого 12 марта был зафиксирован коронавирус.

"Мужчине из Черновицкой области – 64 года, пока его состояние стабильное. Его жена вернулась из Италии в течение последних 14 дней и была единственным человеком, с которым инфицированный пациент тесно контактировал. Сейчас сама женщина чувствует себя хорошо и нет признаков острых вирусных заболеваний, ей проводят лабораторные тесты и исследования", – заявили чиновники.

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Добавим, что у женщины пенсионного возраста из Житомирской области также зафиксировали коронавирус.

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Отметим, что ранее сообщалось, что коронавирус подтвердили только у одного украинца – COVID-19 заразился житель Черновцов, который вернулся из путешествия по Италии. За мужчиной сейчас следят медики и он получает всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что ранее в Минздраве напомнили украинцам о методах профилактики заражения любым вирусом, в том числе и COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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