Новый случай коронавируса в Украине: женщина успела съездить в гости во Львов

Женщина из Радомышля, у которой подтвердили коронавирусную инфекцию, после возвращения из Польши гостила у родственников во Львове. Об этом сообщили в Житомирской облгосадминистрации.

Из Львова пенсионерка приехала домой, в Радомышль. Там уже 71-летнюю женщину срочно госпитализировали с воспалением легких. Как рассказал начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик, сейчас инфицированную лечат. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

Кроме того, медики наблюдают за людьми, которые контактировали с зараженной. У родственников пациентки пока симптомов инфекции не обнаружили, они находятся на обсервации у себя дома.

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Напомним, два новых случая инфицирования коронавирусом в Украине зафиксировали вчера, 12 марта. Зараженных обнаружили в Житомирской и Черновицкой областях.

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Отметим, что первый в Украине случай COVID-19 обнаружили в Черновцах – им заразился местный житель. Мужчина привез инфекцию из Италии, по которой он путешествовал вместе с женой.

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