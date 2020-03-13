Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

Новый случай коронавируса в Украине: женщина успела съездить в гости во Львов

13 марта, 09:29

Тина Наринецкая

Пенсионерку госпитализировали с воспалением легких

Женщина из Радомышля, у которой подтвердили коронавирусную инфекцию, после возвращения из Польши гостила у родственников во Львове. Об этом сообщили в Житомирской облгосадминистрации.

Из Львова пенсионерка приехала домой, в Радомышль. Там уже 71-летнюю женщину срочно госпитализировали с воспалением легких. Как рассказал начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик, сейчас инфицированную лечат. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

Кроме того, медики наблюдают за людьми, которые контактировали с зараженной. У родственников пациентки пока симптомов инфекции не обнаружили, они находятся на обсервации у себя дома.

Реклама

Напомним, два новых случая инфицирования коронавирусом в Украине зафиксировали вчера, 12 марта. Зараженных обнаружили в Житомирской и Черновицкой областях.

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли потери

Отметим, что первый в Украине случай COVID-19 обнаружили в Черновцах – им заразился местный житель. Мужчина привез инфекцию из Италии, по которой он путешествовал вместе с женой.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Львов пенсионеры родственники заражение контакт коронавирус житомирская область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Николаеве из-за гриппа умерла молодая женщина
В Николаеве из-за гриппа умерла молодая женщинаДругие регионы
Слезы, поцелуи и фото с Зеленским: как встретили эвакуированных в Новых Санжарах (фото и видео)
Слезы, поцелуи и фото с Зеленским: как встретили эвакуированных в Новых Санжарах (фото и видео)Другие регионы
Тайно насиловал: на Черниговщине 13-летняя девочка забеременела от
Тайно насиловал: на Черниговщине 13-летняя девочка забеременела от "примерного" семьянинаДругие регионы
В Черниговской области школьница забеременела от 58-летнего мужчины
В Черниговской области школьница забеременела от 58-летнего мужчиныДругие регионы
В Николаеве бандиты ночью ворвались в дом и пытали хозяев
В Николаеве бандиты ночью ворвались в дом и пытали хозяевДругие регионы
Зеленский проинспектировал уникальную в Украине бетонную трассу (видео)
Зеленский проинспектировал уникальную в Украине бетонную трассу (видео)Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...