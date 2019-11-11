Скорые от Фонда Рината Ахметова спасают жизни на Закарпатье

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Несчастные случаи, инфаркты, укусы змей, переохлаждения. Для медиков скорой – это не вызов, а будничная работа. На Закарпатье круглосуточно работают 103 бригады неотложной помощи. За год – там спасают четверть миллиона жизней. К сожалению, самая большая проблема – это устаревший транспорт. Обновления требуют все автопарки высокогорья.

У фельдшера Марии Гуртовой сегодня вызов за вызовом. Но горы не то место, куда скорая может домчаться за 5 минут.

"Дороги у нас центральные прекрасные, но если уже вызов в горы, то по дороге этой полчаса надо. Тридцать минут", – говорит она.

Старенькая "газелька" пробуксовывает. Дожди размыли дороги, а дом пациентки в самой высокой точке села. О чем говорит и название улицы – Горная.

Адрес врачам хорошо знаком. Пожилую женщину, у которой сахарный диабет, бригада скорой уже когда-то реанимировала. На этот раз обошлось, благодаря своевременной помощи, сердце старушки выдержало. Оксана Андреевна лечится дома, как и большинство людей в ее возрасте. Передвигаться женщине трудно.

Обострение сердечно-сосудистых заболеваний и травмы – на эти вызовы медики Закарпатья выезжают чаще всего. Но иногда добраться до пострадавшего изношенный автомобиль не может. Об оборудовании нечего и говорить.

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Закарпатье – почти единственная область в Украине, где не закрывают, а наоборот – открывают новенькие пункты постоянного базирования скорых. Один из таких расположен в отдаленном, но густонаселенном селе Тячевского района. Но есть большая проблема: бригадам не хватает современных машин, прежде всего с высокой проходимостью.

"У нас большая промышленная лесная зона, бывает, что травмы в лесу, бывает – по горным долинам укусы змей. Идем за больными от полутора до двух километров. Пешком, с сумкой, со всеми медикаментами, чтобы оказать квалифицированную помощь", – сетует Мария Костяк, старший фельдшер пункта скорой помощи с. Лопухов.

"У нас около 75-ти процентов территории – это горная местность, ну и соответственно труднодоступные есть населенные пункты, к которым трудно добираться. К нам приходят туристы, как в летний период, так и в зимний. И, соответственно, в разы увеличивается количество вызовов", – говорит Томаш Билинец, директор Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Между тем, в самом Тячеве уже несколько месяцев работает новая скорая.

"Она не хуже, чем в европейских странах. Здесь есть все для того, чтобы мы могли качественно оказывать медицинскую помощь", – делится Юлия Волос, врач бригады скорой.

"Она более чем оснащена. Легче в ней ехать, транспортировать больных. Всем оснащена. Даже если у нас есть где-то ДТП с пострадавшими, здесь двух больных можно разместить", – говорит Маргарита Ряба фельдшер бригады скорой.

Дежурство Юлии и Маргариты сегодня началось с вызова к ребенку. У шестилетнего мальчика боли в мышцах, температура, головокружение.

В салоне скорой включают специальный температурный режим. Мальчика доставляют в больницу вдвое быстрее.

"Бывает так, что мы не успеваем за половину суток заехать на станцию. С одного вызова, из приемного отделения опять к пациенту, снова госпитализация", – рассказывает Юлия Волос, врач бригады скорой.

Так проходит и сегодняшнее дежурство. Сердечный приступ, отравления, травма. За день бригада оказала помощь более, чем десятку человек.

"Все были очень удивлены, все спрашивали: "Откуда такая новая машина", – говорит фельдшер Маргарита.

Такие машины на Закарпатье и в других областях появилась благодаря проекту "200 скорых для Украины".

Реализуется он по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется из его средств.

"Такого проекта масштабного не было. Это я думаю, впервые такой проект. Меценат Ахметов поддержал инициативу президента и закупил 200 автомобилей, которые крайне необходимы для населения", – говорит Михаил Апшай, заместитель директора Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"Посеяно хорошее зерно, чтобы дало ростки, чтобы другие задумались, что действительно нужно инициировать такие программы и в дальнейшем", – убеждена Ирина Тиводар, начальник Тячевского станции экстренной медицинской помощи.

Сейчас из двухсот автомобилей на местах уже работают 139. Также в рамках проекта для больниц страны закупили и неонатальные скорые. В ближайшие два месяца Фонд Рината Ахметова передаст в регионы еще более полусотни внедорожников премиум-класса.

"Постоянно приходит обратная связь от людей, которые каждый день работают на скорых, которые появились у них, благодаря Фонду Рината Ахметова. Мы верим в то, что в течение года, благодаря этому проекту, будет спасено более миллиона человеческих жизней. И это то, самое главное", – отмечает Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова.

Машины, кстати, отнюдь не уступают современным машинам частных клиник. А еще такая скорая может работать как мобильная реанимация.

Напомним, Фонд Рината Ахметова возглавляет ТОП-3 благотворительных организаций в Украине, опережая по показателям известности Международный комитет Красного Креста.

Юбилейный, 15-й год своей работы Фонд Рината Ахметова начал с беспрецедентного и не имеющего аналогов по масштабам проекта "200 скорых для Украины". Суперсовременное оснащение автомобилей, часть которых – уникальные скорые на базе внедорожников, с восторгом приняли медики в городах и селах всей страны.

"Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи. Благодаря этим автомобилям, которые распределят в самые нуждающиеся больницы страны, будут спасены жизни более миллиона украинцев", – отмечает член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

С момента основания Фонда реализован ряд проектов, которые помогли миллионам людей сохранить свое здоровье. Только в программах "Рак излечим" и "Стоп туберкулез" помощь получили более 120 000 человек. И в результате работы многолетнего проекта "Сиротству – нет!" почти 10 тысяч детей обрели родителей.

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