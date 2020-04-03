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Смерть роженицы в Ивано-Франковске от COVID-19: стало известно, что с малышом

3 апреля, 12:58

Тина Наринецкая

Результаты анализов ребенка уже известны

Роженица, которая умерла от коронавирусной инфекции COVID-19 в Ивано-Франковске, родила здорового малыша. Об этом рассказали пресс-службе Ивано-Франковской ОГА, сообщает "Укринформ".

"У ребенка умершей 30 апреля женщины результат тестирования на COVID-19 негативный", - отметили в ОГА.

Кроме того, на Прикарпатье за последние сутки официально подтвердили еще 16 случаев заражения. Всего на данный момент в регионе инфекцию подхватил 81 человек. Пять инфицированных в области скончались.

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Напомним, ранее заместитель директора департамента здравоохранения Владимир Чемний заявил, что роженица недавно приехала из Польши. Но родственники женщины возмущены этим заявлением и, по их словам, Галина вернулась из-за границы еще в ноябре 2019 года. Родные женщины предполагают, что она могла заразиться в перинатальном центре.

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Мы уже писали, что на похороны женщины допустили только ее родственников. Кладбище в этот момент было пустое.

Также сообщалось, что вторую волну заражения коронавирусом в Ивано-Франковской области ожидают через две-три недели.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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смерть ребенок Ивано-Франковск Прикарпатье роженица Ивано-Франковская область коронавирус

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