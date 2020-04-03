Смерть роженицы в Ивано-Франковске от COVID-19: стало известно, что с малышом

Роженица, которая умерла от коронавирусной инфекции COVID-19 в Ивано-Франковске, родила здорового малыша. Об этом рассказали пресс-службе Ивано-Франковской ОГА, сообщает "Укринформ".
"У ребенка умершей 30 апреля женщины результат тестирования на COVID-19 негативный", - отметили в ОГА.
Кроме того, на Прикарпатье за последние сутки официально подтвердили еще 16 случаев заражения. Всего на данный момент в регионе инфекцию подхватил 81 человек. Пять инфицированных в области скончались.
Напомним, ранее заместитель директора департамента здравоохранения Владимир Чемний заявил, что роженица недавно приехала из Польши. Но родственники женщины возмущены этим заявлением и, по их словам, Галина вернулась из-за границы еще в ноябре 2019 года. Родные женщины предполагают, что она могла заразиться в перинатальном центре.
Мы уже писали, что на похороны женщины допустили только ее родственников. Кладбище в этот момент было пустое.
Также сообщалось, что вторую волну заражения коронавирусом в Ивано-Франковской области ожидают через две-три недели.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк