Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,37
29,56
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Смерть священника от коронавируса в Залещиках: врач рассказала о причинах

6 апреля, 15:22

Тина Наринецкая

Священник не был причиной вспышки инфекции в регионе

У умершего от коронавирусной инфекции священника из Залещиков Олега Винницкогобыли сопутствующие патологии, которые повлияли на появление осложнений. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказала главный государственный санитарный врач в Тернопольской области Оксана Чайчук.

"У священника, кроме Covid-19, были другие сопутствующие патологии: сахарный диабет, избыточный вес. Все осложнения, конечно, способствуют осложнению состояния здоровья", – рассказала медик.

Кроме того, по ее словам, умерший священник не был причиной вспышки COVID-19. Всех "контактных" с ним людей установили сразу после выявления инфекции у мужчины.

Реклама

"Контактные лица были установлены сразу, с первого дня, когда только был диагностирован Covid-19, это члены семьи, это члены церковного братства. И все были обследованы, результаты отрицательные. Мы говорим о том, что священник не был причиной вспышки заболевания Covid-19 в Залещицком или Монастырисском районе, где происходили похороны, мы рассматриваем священника как пострадавшего в данной ситуации, так как возбудитель циркулирует в нашей среде и, возможно, там был источник, нулевой источник, на похоронах", – отметила Чайчук.

В тренде
На Донбассе боевики усилили обстрелы: ВСУ понесли потери

Напомним, сегодня утром, 6 апреля, в Тернопольской области скончался инфицированный коронавирусной инфекцией 57-летний священник из Залещиков Олег Винницкий.

Мы уже писали, что мужчина мог заразиться коронавирусом на похоронах другого священника.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как переживают пандемию коронавируса в мире:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

смерть Тернополь врач священник инфекция причины коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 6 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 6 апреляУкраина
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
COVID-19 на Буковине: что известно о состоянии
COVID-19 на Буковине: что известно о состоянии "тяжелых" пациентовЗапад
На границе с Польшей выстроились километровые очереди: украинцы пытаются вернуться на родину
На границе с Польшей выстроились километровые очереди: украинцы пытаются вернуться на родинуУкраина
В Черновицкой области лечат от коронавируса гражданина Италии
В Черновицкой области лечат от коронавируса гражданина ИталииЗапад
"Накипело": мама 7-летней девочки с СOVID-19 сделала откровенное признаниеЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...