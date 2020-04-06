Смерть священника от коронавируса в Залещиках: врач рассказала о причинах

Священник не был причиной вспышки инфекции в регионе

У умершего от коронавирусной инфекции священника из Залещиков Олега Винницкогобыли сопутствующие патологии, которые повлияли на появление осложнений. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказала главный государственный санитарный врач в Тернопольской области Оксана Чайчук.

"У священника, кроме Covid-19, были другие сопутствующие патологии: сахарный диабет, избыточный вес. Все осложнения, конечно, способствуют осложнению состояния здоровья", – рассказала медик.

Кроме того, по ее словам, умерший священник не был причиной вспышки COVID-19. Всех "контактных" с ним людей установили сразу после выявления инфекции у мужчины.

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"Контактные лица были установлены сразу, с первого дня, когда только был диагностирован Covid-19, это члены семьи, это члены церковного братства. И все были обследованы, результаты отрицательные. Мы говорим о том, что священник не был причиной вспышки заболевания Covid-19 в Залещицком или Монастырисском районе, где происходили похороны, мы рассматриваем священника как пострадавшего в данной ситуации, так как возбудитель циркулирует в нашей среде и, возможно, там был источник, нулевой источник, на похоронах", – отметила Чайчук.

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Напомним, сегодня утром, 6 апреля, в Тернопольской области скончался инфицированный коронавирусной инфекцией 57-летний священник из Залещиков Олег Винницкий.

Мы уже писали, что мужчина мог заразиться коронавирусом на похоронах другого священника.

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