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Смертельное ДТП на Закарпатье: пьяный водитель микроавтобуса сбил пешехода

27 октября, 12:11

В результате аварии 22-летний парень погиб на месте ДТП

Водитель не справился с управлением и насмерть сбил пешехода

Водитель не справился с управлением и насмерть сбил пешехода / Фото: Нацполиция

На Закарпатье в райцентре Межгорье водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением во время обгона и насмерть сбил пешехода.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, трагедия произошла 26 октября, около 19:30.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, которая выяснила, что водитель, выполняя обгон, не справился с управлением, сбил 22-летнего пешехода, и сбежал с места аварии.

Копы оперативно разыскали водителя и транспортное средство – оказалось, что за рулем находился 34-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердили и результаты анализа – 0,94 промилле алкоголя в крови.

Было открыто два уголовных производства – по статье "нарушение правил дорожного движения" и "оставление в опасности". Мужчина задержан, сейчас решается вопрос объявления ему о подозрении и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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ДТП пешеход пьяный водитель смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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