Смертельное ДТП в Луцке: автомобиль сбил ребенка на велосипеде
От полученных травм 9-летний мальчик скончался в карете скорой медицинской помощи
В Луцке вчера, 31 марта, на улице Полевой автомобиль Volkswagen Т4 сбил 9-летнего мальчика на велосипеде. От полученных травм ребенок скончался в машине скорой медицинской помощи. Об этом сообщают в полиции.
Как оказалось, 23-летний местный житель допустил наезд на 9-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении и внезапно выехал на проезжую часть.
Сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Напомним, недавно в Хмельницкой области произошло ДТП, в котором погибли мать, отец и маленькая дочь. В аварии выжила только старшая дочь.
Ранее на Закарпатье, в селе Нижняя Апша произошло жуткое ДТП, в котором погибла 11–летняя девочка. После столкновения с Volkswagen ее выбросило на встречную полосу, затем ребенка переехал неустановленный автомобиль.
Также сообщалось, что на Прикарпатье водитель Audi насмерть сбил ребенка.После ДТП мужчина сбежал с места происшествия, а тело погибшего мальчика бросил у реки.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Смертельное ДТП в Луцке: автомобиль сбил ребенка на велосипеде". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Закарпатье автомобиль, перевозивший бюллетени, попал в ДТП
В результате аварии председатель комиссии получила телесные повреждения
В Одессе поймали парня, который добивал ногами пострадавших в ДТП нацгвардейцев
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на 5 лет