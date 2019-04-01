Смертельное ДТП в Луцке: автомобиль сбил ребенка на велосипеде

От полученных травм 9-летний мальчик скончался в карете скорой медицинской помощи

Фото: bikeandme.com.ua

Смертельное ДТП в Луцке: автомобиль сбил ребенка на велосипеде //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1cf/404/5ca1cf4048591.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1cf/404/5ca1cf4048591.jpg 2019-04-01T11:45:48+03:00 Запад От полученных травм 9-летний мальчик скончался в карете скорой медицинской помощи

В Луцке вчера, 31 марта, на улице Полевой автомобиль Volkswagen Т4 сбил 9-летнего мальчика на велосипеде. От полученных травм ребенок скончался в машине скорой медицинской помощи. Об этом сообщают в полиции.

Как оказалось, 23-летний местный житель допустил наезд на 9-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении и внезапно выехал на проезжую часть.

Сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, недавно в Хмельницкой области произошло ДТП, в котором погибли мать, отец и маленькая дочь. В аварии выжила только старшая дочь.

Ранее на Закарпатье, в селе Нижняя Апша произошло жуткое ДТП, в котором погибла 11–летняя девочка. После столкновения с Volkswagen ее выбросило на встречную полосу, затем ребенка переехал неустановленный автомобиль.

Также сообщалось, что на Прикарпатье водитель Audi насмерть сбил ребенка.После ДТП мужчина сбежал с места происшествия, а тело погибшего мальчика бросил у реки.

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