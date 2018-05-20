Смертельное ДТП во Львовской области: иномарка сбила двух парней

Во Львовской области водитель иномарки сбил двух парней. В результате наезда один из юношей погиб. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Авария произошла сегодня, 20 мая, ночью в городе Верхнее Синевидное. В результате наезда погиб 17-летний парень, второго 20-лентего юношу госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести. За рулем автомобиля Volkswagen Passat был 31-летний житель Ивано-Франковска.

На данный момент причины происшествия устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Сегодня в Чернигове водитель внедорожника сбил 11-летнего мальчика-велосипедиста и скрылся с места происшествия. Предположительно, водитель был в состоянии наркотического опьянения. Ребенка госпитализировали: сейчас он находится в реанимации.

Не так давно в Киеве на проспекте Героев Сталинграда произошло ДТП. Nissan Juke сбил девушку на регулируемом пешеходном переходе.

А утром 17 мая на улице Героев Труда в Харькове на пешеходном переходе 28-летний водитель сбил 72-летнюю женщину.