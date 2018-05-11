Жуткое ДТП во Львовской области: молодые родители потеряли малыша

Сегодня, 13:02

Двухлетний ребенок умер в реанимации, а его отец и мать с травмами находятся в больнице


На месте аварии. Фото: Нацполиция

На месте аварии. Фото: Нацполиция

На месте аварии. Фото: Нацполиция

Во Львовской области, возле села Ивановцы Жидачевского района столкнулись две легковушки. В результате ДТП погиб маленький ребенок. 

"10 мая, около 18.50, на автодороге не разминулись BMW 525 под управлением 29-летнего жителя Стрыйского района Opel Kadett, которым управлял 21-летний житель Жидачевского района", – сообщают в полиции.

В результате ДТП пассажиры Opel Kadett – муж, жена и сын были доставлены  в Жидачевскую районную больницу.

"У мужчины диагностировали перелом предплечья левой руки и бедра правой ноги. У женщины – перелом челюсти и бедра. Пострадавшего  ребенка, 2016 рождения, в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение с диагнозом: – множественные травмы. Малыш скончался в больнице", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство. Виновникам ДТП грозит от трех до восьми лет лишения свободы

Напомним, не так давно  трассе Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече столкнулись легковушка и грузовик. В результате аварии водитель Ford погиб на месте ДТП. Его 9-месячную дочь в тяжелом состоянии доставили в больницу, где она умерла через шесть часов после аварии.

Ранее  смертельное ДТП произошло в Ровенской области. На  месте аварии погибли водитель Peugeot Partner и  ребенок. Еще один ребенок скончался от полученных травм в реанимации.

Также на Прикарпатье,  на переезде в с. Бильшевцы Галицкого района, погибла целая семья. Жертвами ДТП стали брат и сестра в возрасте 3 и 4 лет, а также их родители.
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"Сегодня"

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