Жуткое ДТП во Львовской области: молодые родители потеряли малыша

Двухлетний ребенок умер в реанимации, а его отец и мать с травмами находятся в больнице

Во Львовской области, возле села Ивановцы Жидачевского района столкнулись две легковушки. В результате ДТП погиб маленький ребенок.

"10 мая, около 18.50, на автодороге не разминулись BMW 525 под управлением 29-летнего жителя Стрыйского района Opel Kadett, которым управлял 21-летний житель Жидачевского района", – сообщают в полиции.

В результате ДТП пассажиры Opel Kadett – муж, жена и сын были доставлены в Жидачевскую районную больницу.

"У мужчины диагностировали перелом предплечья левой руки и бедра правой ноги. У женщины – перелом челюсти и бедра. Пострадавшего ребенка, 2016 рождения, в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение с диагнозом: – множественные травмы. Малыш скончался в больнице", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство. Виновникам ДТП грозит от трех до восьми лет лишения свободы

Напомним, не так давно трассе Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече столкнулись легковушка и грузовик. В результате аварии водитель Ford погиб на месте ДТП. Его 9-месячную дочь в тяжелом состоянии доставили в больницу, где она умерла через шесть часов после аварии.

Ранее смертельное ДТП произошло в Ровенской области. На месте аварии погибли водитель Peugeot Partner и ребенок. Еще один ребенок скончался от полученных травм в реанимации.

Также на Прикарпатье, на переезде в с. Бильшевцы Галицкого района, погибла целая семья. Жертвами ДТП стали брат и сестра в возрасте 3 и 4 лет, а также их родители.