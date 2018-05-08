На Прикарпатье под колесами Mitsubishi погибла лошадь

Вчера, 16:01

На телеге не было осветительных приборов, а извозчик оказался пьян

На месте аварии. Фото: Нацполиция
На месте аварии. Фото: Нацполиция

В ночь на 8 мая на участке дороги между городом Галич и селом Поплавники произошло трагическое ДТП. Код колесами Mitsubishi Lancer, которым управлял житель Киева, погибла лошадь.

"33-летний водитель, двигаясь по неосвещенному участку дороги  Мукачево – Львов, допустил наезд на гужевое транспортное средство под управлением 67-летнего жителя Галича. По данному факту открыто  уголовное производство", – сообщают в полиции Ивано-Франковской области.

Как оказалось, на гужевой повозке не было осветительных приборов и двигалась она в попутном направлении с легковушкой.

В результате ДТП конь погиб на месте происшествия, извозчик и пассажир автомобиля получили незначительные телесные повреждения. Водитель автомобиля был трезв, мужчина, управлявший телегой, пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, недавно на автодороге Киев – Ковель – Ягодин у села Озерное Ковельского района на Волыни произошло жуткое ДТП: автомобиль Opel Astra врезался в конную повозку. Двое мужчин, 41 и 45 лет, находившихся в телеге, погибли на месте. Водитель автомобиля скончался в медицинском учреждении. Выжила только лошадь.

Ранее в райцентре Каменка-Бугская Львовской области в канализационный люк упала лошадь. Конь не мог самостоятельно выбраться из "ловушки", а местные жители, которые пытались ее оттуда вытащить, ничем не могли животному помочь.

А на Закарпатье пограничники задержали мужчину, который на обычной телеге с лошадью вез в Румынию 15 ящиков сигарет.
ДТП, водитель, Прикарпатье, лошадь

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Источник:

"Сегодня"

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