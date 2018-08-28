Смертельное ДТП во Львовской области: столкнулись грузовик и легковушка

Сегодня, 11:12

Авария произошла на трассе Киев – Чоп

 


Фото: Facebook Igor Zinkevych

Фото: Facebook Igor Zinkevych

Фото: Facebook Igor Zinkevych

Во Львовской области столкнулись грузовик DAF и легковой автомобиль Hyundai, погиб водитель легковушки. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

ДТП произошло сегодня ночью около 00:20  на автодороге Киев – Чоп вблизи города Винники. В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля – житель Киева 1983 года рождения. От полученных травм он скончался в карете скорой медицинской помощи. На данный момент все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек,  пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах. 
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