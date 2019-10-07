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Смертельное ДТП возле Тернополя: столкнулись автобус и легковушка

7 октября, 13:27

В момент аварии в автобусе находилось сорок пассажиров, из них двадцать детей

На днях в селе Чистилов Тернопольского района в автобус врезался легковой автомобиль Ford. По предварительной информации, за рулем легковушки находился гражданин Румынии. Иностранец, выезжая на главную дорогу "Обход Тернополя" с второстепенной Броды – Тернополь, допустил столкновение.

В момент аварии в автобусе находилось 40 пассажиров, из них 20 детей. Несовершеннолетние – ученики пятого класса Каменец-Подольской школы. Они вместе с родителями возвращались с экскурсии. Об єтом сообщают в полиции.

В автомобиле Ford кроме водителя была еще и пассажирка – его мать. Женщина от полученных травм скончалась по дороге в больницу. Водителя также госпитализировали с повреждениями. По факту ДТП открыто досудебное расследование.

Напомним, недавно автодороге Львов – Шегини столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Медики оказывали помощь десяти пострадавшим.

Ранее во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей и автобуса. Возле села Великие Подлески Каменка-Бугского района произошло столкновение между Mercedes Vito, Volksvagen Jetta и туристическим автобусом Neoplan.

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Источник: Сегодня

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